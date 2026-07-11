Un cantante noto ha celebrato un evento con champagne e una Lamborghini, dopo aver condiviso una serata con il fondatore di un'azienda automobilistica famosa. In passato, l’artista, proveniente da condizioni di povertà, ha mostrato auto di lusso sui social, parcheggiandole davanti a locali della Riviera Romagnola e della Versilia per condividere con il pubblico i momenti di notorietà. Non ci sono altri dettagli sui nomi coinvolti.

L’auto per chi veniva al mondo poverissimo, ma nell’Italia del boom economico, in qualche modo, ce l’avrebbe fatta. Per chi usava le fuoriserie come oggi si farebbe sui social network, per parcheggiarle davanti ai locali della Riviera Romagnola o della Versilia e dirlo a tutti, che quella sera avrebbe cantato Lui. Giuseppe Faiella ha venduto 35 milioni di dischi, ma lo si conosceva come Peppino di Capri perché era nato proprio in quell’isola dove le auto non passano tra i muri. La sua storia comincia nelle lunghe serate ad Ischia, quando con la sua Lambretta rosa dava passaggi a Mina dopo che entrambi si erano esibiti nei locali, ed era ancora il 1959. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Peppino di Capri: Champagne e Lamborghini. E quella volta con Enzo Ferrari

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Peppino Di Capri - Champagne | Italian Luxury Reimagined Through Melodic Techno

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