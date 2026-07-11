La Rai omaggia Peppino Di Capri con uno speciale Techetechetè e la fiction Champagne | ecco gli orari
La Rai ha programmato due appuntamenti speciali per ricordare Peppino Di Capri, morto all’età di 86 anni. Sono uno speciale “Techetechetè” e la fiction “Champagne”, entrambi dedicati al cantante. La programmazione di oggi è stata modificata per includere questi eventi in suo onore.
Lutto nel mondo della musica italiana: si è spento oggi, sabato 11 luglio, Peppino Di Capri, all’età di 86 anni. Per rendere omaggio a uno dei cantanti più amati della tradizione melodica napoletana, la Rai ha deciso di modificare la programmazione odierna dedicandogli due appuntamenti speciali. Su Rai 1, alle 17.55, andrà in onda una puntata speciale di “Techetechetè” che ripercorrerà i momenti più significativi della sua straordinaria carriera artistica. In prima serata, alle 21.20, sarà invece Rai 2 a celebrarne la memoria con la trasmissione della fiction “Champagne – Peppino di Capri”, un ulteriore tributo a un artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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La Rai rende omaggio a Peppino di Capri Oggi su Rai 1 torna eccezionalmente #Techetechete con una puntata interamente dedicata al cantante, alle ore 17:55. Stasera su Rai 2, alle 21.20, verrà trasmesso il biopic #Champagne- #PeppinoDiCapri. x.com
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