La Rai omaggia Peppino Di Capri con uno speciale Techetechetè e la fiction Champagne | ecco gli orari

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Rai ha programmato due appuntamenti speciali per ricordare Peppino Di Capri, morto all’età di 86 anni. Sono uno speciale “Techetechetè” e la fiction “Champagne”, entrambi dedicati al cantante. La programmazione di oggi è stata modificata per includere questi eventi in suo onore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lutto nel mondo della musica italiana: si è spento oggi, sabato 11 luglio, Peppino Di Capri, all’età di 86 anni. Per rendere omaggio a uno dei cantanti più amati della tradizione melodica napoletana, la Rai ha deciso di modificare la programmazione odierna dedicandogli due appuntamenti speciali. Su Rai 1, alle 17.55, andrà in onda una puntata speciale di “Techetechetè” che ripercorrerà i momenti più significativi della sua straordinaria carriera artistica. In prima serata, alle 21.20, sarà invece Rai 2 a celebrarne la memoria con la trasmissione della fiction “Champagne – Peppino di Capri”, un ulteriore tributo a un artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il ricordo di Gino Paoli | Che tempo che fa

Video Il ricordo di Gino Paoli | Che tempo che fa

Notizie e thread social correlati

Rai 1 omaggia Pippo Baudo con uno speciale del TG1Oggi, sabato 6 giugno, alle 17, su Rai 1, il TG1 trasmette uno speciale intitolato “Mister TV – Pippo Baudo Story” in occasione dei 90 anni dalla...

Leggi anche: Peppino Di Capri è morto: la carriera dell’artista tra Sanremo, ‘Champagne’ e sessant’anni di successi

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Addio a Peppino di Capri. Si è spento nella sua isola; Addio a Peppino di Capri: l'artista morto a 87 anni, tanti i messaggi di cordoglio; Addio a Peppino Di Capri, l’ultimo romantico della musica italiana.

peppino di capri la rai omaggia peppinoPeppino Di Capri è morto, la malattia e quel gesto d'amore per il NapoliAddio a Peppino Di Capri dopo una lunga malattia. Dai grandi successi musicali all'amore per il Napoli, lascia un'eredità indimenticabile ... corrieredellosport.it

peppino di capri la rai omaggia peppinoQuando Capri rese omaggio al suo PeppinoUna serata per il grande artista alla Certosa di San Giacomo, la consegna del premio Rai alla carriera e la proiezione del film 'Champagne' ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web