Dopo la morte di Peppino di Capri, avvenuta all’età di 86 anni, molte personalità della politica hanno espresso il loro cordoglio. La notizia ha portato alla memoria le canzoni più celebri dell’artista, tra cui “Roberta”, “Un grande amore” e “Champagne”. La scomparsa del musicista, noto per aver segnato gli anni ’70, ha suscitato reazioni di commozione e ricordi tra figure pubbliche di diversi schieramenti.

Dopo la scomparsa di Peppino di Capri a 86 anni, storico interprete della musica leggera italiana, oltre che autore di capolavori come Roberta, Un grande amore e Champagne, anche le personalità del mondo della politica hanno espresso il proprio cordoglio per uno dei musicisti più celebri degli anni ’70. «Peppino di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune», ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, aggiungendo che «la sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cameriere, champagne per un’ultima volta: il mondo della politica ricorda Peppino di Capri

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