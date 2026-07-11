A 86 anni, il cantante ha una carriera che supera i sessant’anni, con due vittorie a Sanremo. Ha condiviso un palco con i Beatles e ha tre figli. La sua vita privata è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti e momenti significativi. Tra successi musicali e esperienze personali, il suo percorso si distingue per la varietà di eventi e incontri. La sua presenza nel panorama musicale italiano si è consolidata nel tempo, mantenendo un ruolo di rilievo.

Ottantasei anni, sessant’anni e passa di carriera, due Sanremo vinti, un palco condiviso (per caso, o quasi) con i Beatles e una vita privata che definire “movimentata” è quasi riduttivo. Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, è morto oggi 11 luglio. Una piccola curiosità Lo pseudonimo “Peppino di Capri” sarebbe nato da un’intuizione del musicista Mario Cenci, che gli avrebbe detto più o meno “vieni da Capri, ti chiami Giuseppe, il tuo nome d’arte è già scritto”. Il diretto interessato, in alcune interviste, ha però smentito questa versione della storia, lasciando un piccolo giallo aperto sulla nascita del suo nome d’arte. L’artista... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli

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