penuria carburante in russia in fila per fare rifornimento

Notizia in breve

In una regione siberiana della Russia, gli automobilisti si sono messi in fila per fare rifornimento di carburante. La carenza interessa tutto il paese e, secondo il governo, è stata causata dagli attacchi provenienti dall’Ucraina. La situazione ha portato a lunghe attese presso le stazioni di servizio, mentre le autorità cercano di gestire la scarsità di approvvigionamenti. La penuria di carburante si verifica in un momento di tensioni tra i due paesi.