Penuria carburante in Russia in fila per fare rifornimento
In una regione siberiana della Russia, gli automobilisti si sono messi in fila per fare rifornimento di carburante. La carenza interessa tutto il paese e, secondo il governo, è stata causata dagli attacchi provenienti dall’Ucraina. La situazione ha portato a lunghe attese presso le stazioni di servizio, mentre le autorità cercano di gestire la scarsità di approvvigionamenti. La penuria di carburante si verifica in un momento di tensioni tra i due paesi.
Roma, 11 lug. (askanews) - In Jacuzia, regione siberiana della Russia, automobilisti in fila per fare rifornimento, mentre il Paese - scrive Afp - sta affrontando una carenza di carburante su scala nazionale, che il presidente Vladimir Putin ha riconosciuto essere dovuta agli attacchi ucraini. In questa regione, dove il prezzo è solitamente più alto a causa delle complessità logistiche, il prezzo della benzina è passato da 81 a 96 rubli al litro in alcune stazioni di servizio. "Finiremo per mettere fuori servizio le auto di servizio, come ai tempi dell'Unione Sovietica. Svuoteremo i loro serbatoi", commenta ad Afp Nikolay, un automobilista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Russia, crisi carburante: chilometri di coda per fare benzina
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