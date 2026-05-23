Per Hyundai l'idrogeno non è solo una innovativa scelta tecnica da affiancare alle auto a batteria, ibride ed endotermiche a benzina e a gasolio, ma una scommessa sul futuro. L'obiettivo è usare l'energia pulita, il software e l'intelligenza artificiale per un fine molto semplice: rendere gli spostamenti su gomma sostenibili. In questo contesto non si parla solo di auto, dove tra l'altro la Hyundai Nexo e la Toyota Mirai sono praticamente le uniche, ad oggi, a sfidarsi. Lo sguardo qui è molto più ampio e abbraccia l'intero mondo dei trasporti, compresi i camion e i mezzi pesanti. L'idea di fondo è lodevole:... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Nexo: come va il Suv a idrogeno e dove si può fare rifornimento

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Hyundai Nexo: il SUV a idrogeno può cambiare la mobilità

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