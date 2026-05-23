Hyundai Nexo | come va il Suv a idrogeno e dove si può fare rifornimento

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Hyundai Nexo, SUV a idrogeno, può percorrere fino a 826 km con un pieno. La ricarica avviene in circa 5 minuti, consentendo di ripristinare l’autonomia in poco tempo. La vettura è dotata di un sistema che permette di fare rifornimento presso le stazioni di idrogeno presenti sul territorio. Attualmente, il numero di punti di rifornimento disponibili è limitato, ma si stanno ampliando le infrastrutture per facilitare l’utilizzo di questo tipo di veicolo.

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Per Hyundai l'idrogeno non è solo una innovativa scelta tecnica da affiancare alle auto a batteria, ibride ed endotermiche a benzina e a gasolio, ma una scommessa sul futuro. L'obiettivo è usare l'energia pulita, il software e l'intelligenza artificiale per un fine molto semplice: rendere gli spostamenti su gomma sostenibili. In questo contesto non si parla solo di auto, dove tra l'altro la Hyundai Nexo e la Toyota Mirai sono praticamente le uniche, ad oggi, a sfidarsi. Lo sguardo qui è molto più ampio e abbraccia l'intero mondo dei trasporti, compresi i camion e i mezzi pesanti. L'idea di fondo è lodevole:... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Hyundai Nexo: il SUV a idrogeno può cambiare la mobilità

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