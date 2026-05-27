C' è un guasto e il diesel costa solo 20 centesimi | code di automobilisti per fare rifornimento

Un guasto elettronico ha causato il ribasso temporaneo del prezzo del diesel a 20 centesimi al litro. Molti automobilisti si sono riversati alle pompe di benzina per approfittarne, creando lunghe code. Il prezzo basso ha durato poche ore, durante le quali molti hanno effettuato rifornimenti a costi molto inferiori rispetto ai prezzi di mercato. La situazione è tornata alla normalità una volta risolto il problema tecnico.

Tecnicamente è stato un guasto elettronico ma, per chi ha potuto approfittarne, è stata una vera e propria manna dal cielo, soprattutto visti i tempi di prezzi dei carburanti a livelli stellari. Siamo ad Avelengo, provincia di Bolzano, dove per diverse ore un distributore self service ha erogato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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