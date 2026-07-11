pensionati e problematiche le proposte del cupla

Il Cupla, Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo, ha presentato le sue proposte per affrontare le problematiche del settore dei pensionati durante un incontro presso la sede di Confcommercio. Sono stati discussi temi legati alle condizioni dei pensionati e alle possibili soluzioni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore, con focus su miglioramenti e interventi necessari.

Nella sede della Confcommercio il Cupla (Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo) ha illustrato le problematiche del settore dei pensionati e le relative proposte. Il Cupla è composto da diverse associazioni: (Anap Confartigianato, Anp Cia, 50 &PIU’ Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Anpa Confagricoltura) tutte operative sul territorio provinciale. Nella Provincia di Pesaro e Urbino i pensionati del lavoro autonomo (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) sono circa 47.000 sugli oltre 113.000 titolari di prestazioni previdenziali attivi sul territorio, per un importo di pensione medio mensile di 837 euro lordi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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