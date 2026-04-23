Franco Bonini coordinatore nazionale Cupla | In Italia pensionati tra i più tassati d’Europa

Franco Bonini, presidente di 50&Più Piacenza e vicepresidente nazionale di 50&Più Confcommercio, è stato recentemente nominato coordinatore nazionale del Cupla, il Coordinamento unitario pensionati del lavoro autonomo. Bonini, originario di Piacenza, ha assunto questa carica in un momento in cui si discute molto della pressione fiscale sui pensionati in Italia, considerati tra i più tassati d’Europa.