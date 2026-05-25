Nasce il Cupla Più voce ai pensionati

A Grosseto è stato costituito il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (Cupla). La nuova associazione mira a rappresentare le istanze dei pensionati e dei lavoratori autonomi. La formazione di Cupla si inserisce in un processo di organizzazione delle categorie. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle attività previste o sui membri coinvolti. La creazione di questa associazione si aggiunge ad altre realtà di rappresentanza già esistenti sul territorio.

Anche a Grosseto si è costituito il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (Cupla). Il nuovo organismo territoriale nasce con l’obiettivo strategico di dare una voce univoca, forte e coordinata ai pensionati del mondo dell’ artigianato, del commercio e dell’ agricoltura, ponendosi immediatamente come un interlocutore stabile e autorevole per i Comuni e per tutte le istituzioni. Il Cupla Grosseto – che fa parte della rete del Cupla Regionale Toscana – si concentrerà sulla rappresentanza istituzionale, sulla promozione del benessere, sul contrasto all’isolamento sociale, sulla difesa dei diritti e sulla valorizzazione del ruolo attivo degli anziani nella comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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