Una ragazza ha raccontato di aver pensato di morire e di non aver più respirato dopo l’aggressione nella metro di Milano. L’attacco è avvenuto giovedì pomeriggio in piazza Duomo, dove un uomo ha sfregiato una donna. La vittima ha descritto le sue sensazioni durante l’aggressione, senza entrare in dettagli sul motivo o sul contesto, limitandosi a riferire le proprie sensazioni di paura e sofferenza.

Il punto più oscuro della vicenda non riguarda soltanto quello che Mohammed Saidi ha fatto giovedì pomeriggio nella metropolitana di piazza Duomo, cioè sfregiare F.E.L una ragazza marocchina di appena 22 anni, per di più con tutta probabilità incinta. Riguarda tutto cioè che viene prima: gli spostamenti, le frequentazioni e gli anni trascorsi da un uomo che, per le banche dati italiane, fino alle quattro del mattino del 9 luglio non esisteva, quasi fosse un vero e proprio fantasma.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Laverita.info - «Pensavo di morire. Non respiravo»: il racconto della ragazza sfregiata nella metro di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il racconto della ragazza sfregiata a Milano: «Pensavo di morire, mi ha tirato un pugno sul labbro, il sangue mi impediva di respirare»Una ragazza di 23 anni è stata aggredita ieri pomeriggio in centro a Milano, ricevendo un pugno che le ha sfregiato il volto.

“Pensavo di morire, lui…”. Aggredita e sfregiata a Milano, il racconto agghiaccianteUna donna di 22 anni è stata aggredita e sfregiata ieri pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano.

Temi più discussi: Sfregiata in volto alla fermata del metrò: Pensavo di morire, il sangue mi impediva di respirare; Il racconto della ragazza sfregiata a Milano: Pensavo di morire, mi ha tirato un pugno sul labbro, il sangue mi impediva di respirare; Dottor morte condannato all'ergastolo per l'omicidio di 15 pazienti: Pensavo di farlo per il loro bene. Indagini su altri 76 casi; Montano: Per un po’ di formaggio ho rischiato di morire. Non respiravo più, pensavo ai miei figli.

Non avrei mai pensato di incontrare Le mie girls @Chiara02224370 @ValouHumb39 (per la seconda volta) e @Tiziana45240006 a sorpresa e tutte le altre mie Girls loro sanno Sono salita su una ruota Panoramica pensavo di morire invece #Serk x.com

saggistica: quali libri di questo genere nonostante siano lontani dal vostro pensiero vi hanno fatto riflettere reddit

Sfregiata in volto alla fermata del metrò: Pensavo di morire, il sangue mi impediva di respirareLe parole della vittima casuale di Mohamed Saidi, il ventisettenne che l’ha colpita al grido di perché mi guardi? Sono musulmano, non guardarmi ... milano.repubblica.it

Pensavo di morire, non di uccidere. Modena, chiesta la perizia psichiatrica per Salim El KoudriSarà chiesta la perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la propria auto - una Citroen C3 - sulla folla nel centro storico di Modena, ferendo sette persone, ... huffingtonpost.it