Il racconto della ragazza sfregiata a Milano | Pensavo di morire mi ha tirato un pugno sul labbro il sangue mi impediva di respirare

Una ragazza di 23 anni è stata aggredita ieri pomeriggio in centro a Milano, ricevendo un pugno che le ha sfregiato il volto. La giovane ha raccontato di aver pensato di morire, di non riuscire più a vedere e di essere stata soffocata dal sangue. L’attacco si è verificato in una zona frequentata da passanti, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul responsabile o sui motivi dell’aggressione.

« Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare». Sono le parole della ragazza di 23 anni che ieri pomeriggio è stata sfregiata in pieno volto in centro a Milano. La ragazza, di origine marocchina, si trovava sulla banchina della fermata della metro Duomo quando Mohammed Saidi, un 27enne algerino, ha iniziato a insultarla per poi aggredirla solo perché lo aveva «guardato». Gli investigatori parlano di «violenza inaudita che ha leso anche la dignità» della vittima, mentre i medici hanno confermato che la cicatrice potrebbe non «scomparire più dal volto ». Tra le contestazioni, infatti, figurano lo sfregio permanente del volto, le lesioni per il pugno sferrato alla vittima e la resistenza a pubblico ufficiale durante l’arresto. 🔗 Leggi su Open.online

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