Una donna di 22 anni è stata aggredita e sfregiata ieri pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano. La vittima ha raccontato di aver pensato di morire, di non riuscire più a vedere e di essere soffocata dal sangue. L'aggressore, un 27enne algerino, è stato arrestato poco dopo. La donna ha riportato ferite profonde al volto e al collo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri passeggeri, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

“Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare”. Un racconto agghiacciante quello fatto dalla donna aggredita da Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata ieri pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano, è la vittima, una 22enne originaria del Marocco. La ragazza ripercorre il suo pomeriggio in centro: l’incontro casuale con una connazionale in piazza Duomo, un’ora prima dell’aggressione. Poi il giro per negozi in comitiva e infine l’ingresso, sempre in gruppo, nella stazione Duomo. E’ qui, mentre è seduta con l’amica su una panchina in attesa del treno diretto verso Comasina, che “improvvisamente un uomo che non avevo mai visto prima si rivolge a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclama: ‘Che cazzo guardi?'”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Pensavo di morire, lui…”. Aggredita e sfregiata a Milano, il racconto agghiacciante

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