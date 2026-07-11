Pellegrini e Celik intesa verbale raggiunta | manca solo l’ok formale dei Friedkin

Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik hanno raggiunto un accordo verbale con la Roma per il rinnovo dei contratti. L’intesa tra le parti è stata definita, ma manca ancora il via libera ufficiale da parte dei Friedkin. La trattativa si avvicina alla conclusione, con solo i passaggi formali da completare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma il passo successivo è l’approvazione finale.

Siamo ormai ai dettagli. Sia Lorenzo Pellegrini sia Zeki Celik hanno raggiunto un accordo verbale con la Roma per il rinnovo dei rispettivi contratti, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto. Due dossier che sembravano procedere con tempistiche diverse fino a poche settimane fa, e che invece si avviano ora a chiudersi quasi in contemporanea. Cosa manca per l’ufficialità. A separare i due giocatori dalla firma definitiva restano soltanto gli ultimi passaggi di natura burocratica, legati anche al via libera formale della proprietà. Servirà infatti l’ ok dei Friedkin per completare l’iter e chiudere così il cerchio su entrambe le operazioni, un passaggio che a questo punto appare più una formalità che un reale ostacolo, vista l’intesa già raggiunta sul piano economico e contrattuale con entrambi i calciatori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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