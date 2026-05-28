Secondo Axios, Iran e Stati Uniti avrebbero concluso un accordo preliminare dopo una fase di negoziati. La trattativa si trova ora in attesa del via libera finale da parte dell’ex presidente, che deve autorizzare formalmente l’intesa. Nessun dettaglio aggiuntivo sul contenuto dell’accordo è stato reso pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indiscrezione sul negoziato. Secondo quanto riportato dal sito Axios, Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo preliminare al termine di una fase di negoziati. L’informazione è stata rilanciata dal giornalista Barak Ravid attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X. Il nodo politico decisivo. Nonostante l’intesa tra le parti, l’accordo non sarebbe ancora definitivo: resta infatti necessario il via libera finale di Donald Trump per completarne l’iter. Secondo la ricostruzione, il passaggio politico negli Stati Uniti rappresenta l’ultimo ostacolo prima di una possibile formalizzazione.. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Axios, Iran e Stati Uniti, intesa raggiunta: manca solo il via libera finale di Trump

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Axios: Accordo fra Usa e Iran raggiunto, manca il via libera di Trump

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