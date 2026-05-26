Chivu ha raggiunto un accordo verbale per il rinnovo del contratto fino al 2028. La firma ufficiale non è ancora stata apposta.

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© Internews24.com - Chivu pronto al rinnovo: c’è l’intesa verbale! Contratto fino al 2028, manca solo la firma

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