Un giornalista del Milan ha indicato un possibile acquisto nel reparto offensivo del club. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un calciatore di alto livello, che potrebbe essere inserito in una trattativa di mercato. Pellegatti ha anche suggerito quale contropartita potrebbe essere proposta per il trasferimento. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da capire se ci saranno sviluppi nel prossimo periodo di mercato.

Con il calciomercato entrato nel vivo, i fari del Milan sono puntati ancora sul reparto offensivo. A tracciare una pista alternativa, ma di spessore, è il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, la storica voce rossonera ha voluto soffermarsi su Keinan Davies, centravanti classe '98 dell'Udinese. Milan, senti Pellegatti: "Davis? Contro il Milan ha fatto reparto da solo". Pellegatti non si è limitato a fare il nome dell'attaccante inglese, ma ha provato a disegnare una vera e propria strategia low cost per strapparlo ai friulani, inserendo una contropartita tecnica nell'affare: > "Davis è un '98 fisicato, l'avete visto, contro il Milan a San Siro ha fatto reparto da solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pellegatti chiama Davis al Milan: "Io lo prenderei subito, ecco che contropartita inserirei"

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