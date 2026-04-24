È il preferito di Allegri | Pellegatti chiama Fagioli al Milan Ma su Vlahovic c’è scetticismo

Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso delle recenti voci di mercato riguardanti il Milan. Secondo Pellegatti, il centrocampista che piace di più all’allenatore è un giocatore italiano, che avrebbe già attirato l’attenzione della società. Sul fronte attaccanti, invece, ci sono scetticismi riguardo a un possibile interesse per un giovane attaccante straniero. Le trattative sono ancora in fase di sviluppo e nessuna ufficialità è stata comunicata.

Parliamoci chiaro: il prossimo mercato estivo sarà FONDAMENTALE. Lo scriviamo a caratteri cubitali perchè dopo anni di proclami, occorrerà cambiare marcia e far capire a tutti se questa società vuole essere veramente competitiva per vincere o vuole solo partecipare (ne abbiamo parlato in esclusiva anche con Peppe Di Stefano, di Sky). Per fare il salto di qualità serviranno giocatori giovani (ma potenzialmente fenomenali), giocatori esperti (di assoluta qualità, vedi Goretzka) e magari italiani (per le liste Champions, ora prive di italiani eleggibili. Ecco perchè si parla di Fagioli) "Il Milan sta lavorando molto al centrocampo per la prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “È il preferito di Allegri”: Pellegatti chiama Fagioli al Milan. Ma su Vlahovic c’è scetticismo Notizie correlate Pellegatti: “Il Milan ha preso André, ma ora certezze. Ecco le priorità di Allegri”Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato. Pellegatti: “La linea di Allegri? Massima concentrazione su Milan-Como”Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto parlare della classifica in Serie A dopo la 25esima giornata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pellegatti sul Milan: Due giocatori in uscita, vi dico il preferito di Allegri per il centrocampo, poi svela dove giocherà Vlahovic; Di Stefano sul Milan: La società non vuole farsi scappare Allegri, questa stagione deve essere un punto di partenza; Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, 58 anni : Profilo e Ultime notizie; Bartesaghi svela perché Allegri è stato fondamentale nella sua crescita e sulle ambizioni del Milan: Non basta. Fagioli, il preferito di Allegri: dall'esordio Juve all'ultima idea MilanMax sogna un centrocampo di altissimo livello. Piace molto anche Koné del Sassuolo come alternativa ai titolari ... tuttosport.com Il Milan su Fagioli. Il preferito di Allegri, lo vorrebbe come vice-ModricIl Milan pensa a Nicolò Fagioli. È quanto riporta stamani l'edizione di Tuttosport, spiegando come Massimiliano Allegri abbia sempre stimato il centrocampista della Fiorentina e ... firenzeviola.it Verso #MilanJuventus: ecco quando parlerà #Allegri in conferenza stampa #SempreMilan #SerieA x.com Fagioli, il preferito di Allegri: dall'esordio Juve all'ultima idea Milan facebook