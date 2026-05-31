Adesso parlo io Fonseca può uscire il retroscena di Pellegatti sul primo giorno al Milan del portoghese

Da pianetamilan.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Pellegatti svela un clamoroso retroscena sul primo giorno di Fonseca al Milan: il gesto di Ibrahimovic davanti alla squadra. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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