Pavard strizza l’occhio tocca all’Inter decidere | i tifosi si dividono sulla questione!

I tifosi interisti sono divisi sulla possibilità che Benjamin Pavard resti in squadra. Ieri sono circolate alcune dichiarazioni del difensore francese, che sembrano indicare un possibile prolungamento o cambio di rotta. La decisione finale spetta ora alla società, mentre il pubblico si divide tra chi spera in un rinnovo e chi preferirebbe un’altra soluzione. La situazione resta in bilico, senza annunci ufficiali.

di Stefano Cori Pavard con un futuro ancora in nerazzurro? Il parere dei tifosi interisti è piuttosto discordante sulla questione. Nella giornata di ieri sono circolate alcune parole di Benjamin Pavard. Il difensore dopo essere stato in prestito al Marsiglia torna alla base e ad oggi è a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Il francese ha detto che rimarrebbe in nerazzurro: “Se mi vogliono sì”, ma la scelta finale spetta al club! Ma in tutto questo: cosa ne pensano i tifosi interisti di un’eventuale permanenza di Pavard? Considerando anche che Chivu è alla ricerca di due difensori centrali. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER I tifosi sulla questione Pavard sono piuttosto divisi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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