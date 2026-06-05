Il conduttore ha partecipato a un evento televisivo, lasciando intendere di avere un legame speciale con la Rai, ma ha anche sottolineato di avere ancora impegni e progetti con Discovery. Durante l'intervista, ha fatto riferimento a un rapporto professionale ancora attivo con quest'ultima, evidenziando la volontà di portare avanti diverse collaborazioni. La sua posizione sembra oscillare tra le due aziende, senza ancora una decisione definitiva.

Più avanti Amadeus ha spiegato che i soldi non c’entravano nulla, ma che voleva, giustamente, essere più libero anche perché era chiaro che certe cose in azienda non funzionavano più. Soprattutto per via di certe ingerenze politiche che sembravano non gradire alcuni suoi approcci, come la tolleranza verso certe tematiche LGBTQIA+ inserite all'interno dei suoi ultimi Festival di Sanremo. Il conduttore è, quindi, approdato a Discovery provando a portare il suo mondo anche se, purtroppo, non è riuscito a portare con sé il pubblico come ha fatto Fabio Fazio. Forse perché il talento di Amadeus è sempre stato far funzionare qualsiasi cosa gli dessero da condurre senza, tuttavia, riuscire a creare qualcosa da zero, fatta su misura per lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Amadeus strizza l'occhio alla Rai ma ha ancora qualcosa da dare a Discovery. Ecco perché deve decidere da che parte stare

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