Rivoluzione Atalanta | Palladino in uscita e si strizza l’occhio a Giuntoli

L'Atalanta sta vivendo una fase di cambiamenti con il possibile addio dell'allenatore in carica. L'amministratore delegato della società ha dichiarato di non voler proseguire con l’attuale tecnico, mentre si fanno avanti nomi di altri allenatori e dirigenti per il futuro. La società non ha ancora ufficializzato decisioni definitive, ma le voci di mercato riguardano anche il nome di un nuovo dirigente.

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Luca Percassi, l'amministratore delegato dell'Atalanta non sembra avere l'intenzione di continuare con il tecnico. Anche Tony d'Amico, il direttore sportivo dei bergamaschi è in uscita. I possibili sostituti in passato sono già stati un binomio: Thiago Motta e Giuntoli, con il direttore che sarebbe pronto a portare un allenatore fidato sulla panchina nerazzurra La classifica per l’Atalantarecita settimo posto, la stessa dall’inizio del girone di ritorno, anche se a più ripresa la squadra di Raffaele Palladino ha sfiorato le posizione calde in zona Europa. La squadra nerazzurra si è tolta un bel po’ di soddisfazioni in questi primi mesi del 2026.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rivoluzione Atalanta: Palladino in uscita e si strizza l’occhio a Giuntoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scamacca prima di Eintracht-Atalanta: Palladino ci dà sicurezza, ne avevamo bisogno Notizie correlate Atalanta, prima l’Europa e poi il futuro: Palladino in stand-by, Giuntoli nel mirinoNelle ultime nove stagioni, l’Atalanta ha mancato l’accesso alle competizioni europee una sola volta, quando nel 2021-22 chiuse il campionato... Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estateCalciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera... Argomenti più discussi: Atalanta, pronta un rivoluzione: Palladino ne paga le conseguenze?; Edicola - ?? Vlahovic-Juventus, futuro in dubbio. Rivoluzione Atalanta, arriva Giuntoli; Atalanta, possibile separazione in vista con Palladino; Atalanta, l’Europa decide tutto: Palladino aspetta, Giuntoli prende quota. #Palladino verso l'addio: l' #Atalanta mira a una rivoluzione barzacom.it/news/543019142… Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/4ibFrNk x.com [El Chiringuito] Esclusivo: Andoni Iraola è vicino a ottenere la posizione di allenatore del Crystal Palace reddit Di Marzio conferma: Palladino può lasciare l'Atalanta. Ci pensa anche il Napoli?Aria di possibile separazione tra Raffaele Palladino e l'Atalanta. L'attuale tecnico della società orobica potrebbe lasciare Bergamo al termine della stagione e diventare un uomo-mercato per quelle sq ... msn.com