Un incendio si è sviluppato nei pressi dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, in Sardegna, causando la chiusura temporanea dello scalo. Numerosi voli sono stati dirottati su Cagliari e Alghero. Le fiamme hanno interessato l’area circostante all’aeroporto, portando alla sospensione delle operazioni. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La riapertura dello scalo dipenderà dall’evoluzione delle fiamme e dalle verifiche di sicurezza.

Le fiamme avvolgono anche la Sardegna. Un grosso incendio che si è sviluppato nei pressi dell’aeroporto Olbia-Costa Smeralda ha causato la chiusura temporanea dello scalo con numerosi voli dirottati su Cagliari e Alghero. Dagli elicotteri ai Canadair, sono numerosi i mezzi in azione per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nei pressi della Statale 125 che è stata chiusa al traffico stradale in tutti e due i sensi di marcia. Numerosi incendi sull’isola. Se a far notizia è soprattutto l’incendio di cui abbiamo appena parlato con ripercussioni su uno degli aeroporti più trafficati in questo periodo dell’anno non soltanto sull’isola, quest’oggi si sono registrati numerosi altri roghi, almeno sette, di cui si è occupato il Corpo forestale regionale con l’intervento di alcuni aerei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Olbia.

© Ilgiornale.it - Paura incendi in Sardegna, chiuso l’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Olbia, scoppia un incendio alle porte della città. Chiuso l’aeroporto Costa Smeralda

Vasto incendio a Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e AlgheroUn incendio vicino a Olbia ha causato la chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda.

Giornata di incendi in Sardegna, chiusi tratti delle statali 131 e 125(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - E' salito a sette il numero dei roghi divampati stamane in Sardegna, per spegnere i quali il Corpo forestale regionale ha dovuto mobilitare anche mezzi aerei. In una giorna ... msn.com

Incendi in Sardegna, fiamme alle porte di Olbia: chiuso l'aeroporto Costa Smeralda. Voli dirottati su Cagliari e AlgheroLe fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La grande colonna di fumo si è sviluppata a pochi passi dall'aeroporto e sono arrivate le ... corriere.it