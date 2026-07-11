Roma, 11 luglio 2026 – Divampano le fiamme alle porte di Olbia, nella località di Padrongiano, nel nord-est della Sardegna. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio vicino alla Statale 125 "Orientale sarda” e si è resa necessaria la chiusura al traffico della strada in entrambi i sensi di marcia tra il km 308 e il km 310. Subito intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto, nel dettaglio, sono arrivati due elicotteri, decollati dalle basi di Limbara e Farcana, e due canadair. Aeroporto chiuso. Una grande colonna di fumo, provocata dall’incendio, si è alzata vicino all' aeroporto di Olbia: inevitabili le ripercussioni sul traffico intenso di questi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Olbia, scoppia un incendio alle porte della città. Chiuso l’aeroporto Costa Smeralda

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