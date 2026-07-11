Gherardo Altieri Degrassi si è imposto nella competizione di style solo dance maschile ai Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle, in corso al Pala Flaminio di Rimini. La gara, valida per l’edizione 2026, ha visto il pattinatore ottenere il miglior punteggio tra i partecipanti. Tra i risultati positivi, anche la performance di Yuri Allegranti, che ha mostrato ottime capacità durante la prova.

Gherardo Altieri Degrassi sale in cattedra in occasione della style solo dance maschile valida per i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento attualmente in scena a Rimini, precisamente presso il Pala Flaminio. Buona la prova dell’azzurro, unico del lotto ad aver rotto il muro dei 70 punti confezionando un programma in cui è riuscito a imporsi su entrambi i fronti. In prima battuta la medaglia d’argento iridata ha messo sul piatto il set di cluster, chiamati di livello 4 e premiati con una qualità di esecuzione oscillante tra il +1 e il +2, ottimi poi i travelling, di livello 4 e valutati con un +3 unanime. Dopo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi al comando dopo la style agli Italiani, benissimo Yuri Allegranti

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Gherardo Altieri Degrassi & Roberta Sasso: Insieme, oltre la pista | St.1 - Ep.5

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