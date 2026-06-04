Nel short program di pattinaggio artistico a rotelle alle Finali di Coppa del Mondo, un'atleta domina con ampio margine, portando a termine una performance senza errori. Nella stessa giornata, le coppie di coppie di pattinaggio stile libero mostrano progressi significativi, con alcune di esse che si posizionano tra le prime. Le gare si svolgono a Cesena, dove le competizioni senior sono partite con risultati di rilievo. La manifestazione prosegue con altre discipline e qualificazioni.

Cominciano con il botto le competizioni Senior in quel di Cesena, città che sta ospitando le Finali dell’Artistic International Series 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, atto conclusivo della rassegna itinerante che coinvolge i migliori atleti che più si sono distinti nei due appuntamenti di qualificazione (Buenos Aires, Garmisch) più quelli che sono riusciti a strappare il pass grazie alla “last chance”. A salire in cattedra, come da pronostico, è stata la favoritissima Madalena Costa, al momento in testa dopo l’ennesimo short al di sopra dei 90 punti. La detentrice del titolo iridato non ha lasciato pressoché nulla sul piatto,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, Costa domina lo short alle Finali di Coppa del Mondo, Sasso-Altieri Degrassi avanti nella style

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