Benedetta Rossi adotta due sorelline | Comincia il viaggio più bello

Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram di aver adottato due sorelline insieme al marito. La nota cuoca e blogger ha condiviso una foto in cui la coppia è in partenza con trolley e passaporti. Nel post ha scritto che inizia il viaggio più bello, senza specificare ulteriori dettagli sul percorso legale o sulle età delle bambine. La notizia è stata condivisa con i follower attraverso un messaggio di felicità e attesa.

La nota cuoca e blogger Benedetta Rossi diventerà mamma di due bambine, che adotterà assieme al marito. Lo ha annunciato lei stessa con un lungo post su Instagram accompagnato da una foto che ritrae la coppia in partenza con trolley e passaporti. “Il viaggio più importante della nostra vita – scrive Rossi – Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati.Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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