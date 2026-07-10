Benedetta Rossi, nota food blogger, ha annunciato di aver adottato due sorelline insieme al marito. La decisione è stata condivisa sui social, senza dettagli sulle età delle bambine o sul percorso adottivo. Rossi, 53 anni, ha reso pubblica la scelta attraverso un post, sottolineando l’arrivo di nuove componenti nella famiglia. La notizia ha ricevuto attenzione sui canali digitali, senza ulteriori informazioni sul processo legale o sul loro inserimento nella vita quotidiana.

La food blogger Benedetta Rossi adotta due bambine. La celebre cuoca marchigiana, diventata famosa grazie al sua canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, ha sorpreso i milioni di follower che la seguono annunciando di diventare mamma a 53 anni con una foto insieme al marito Marco Gentili, dove appaiono pronti a partire per il “viaggio più bello” della loro vita. La foto insieme a Marco Gentili La coppia, sposata dal 2009, si è fatta ritrarre sorridente e abbracciata in aeroporto, “valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille” come ha scritto Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram. “Abbiamo sempre viaggiato tanto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Benedetta Rossi diventa mamma a 53 anni, annuncio col marito Marco Gentili sull'adozione di due sorelline

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Benedetta Rossi diventa mamma, l'annuncio sui social: «Oggi partiamo per il viaggio più emozionante»

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