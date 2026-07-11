Parla Lavitola | Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a farci da soli l’attentato Mi offende se dubitasse di me

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lavitola ha commentato le accuse, affermando che lui e Ranucci non avrebbero agito da soli nell’attentato e che sarebbe stato stupido farlo. Ha aggiunto di aver organizzato un atto di amicizia a ottobre e di aver poi condotto un sondaggio a giugno su Ranucci come possibile candidato del campo largo. Le sue dichiarazioni sono rivolte a respingere ogni sospetto di coinvolgimento diretto.

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“Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a farci da soli l’attentato. E io altrettanto a farglielo come atto d’amicizia a ottobre per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo”. A parlare è Valter Lavitola. L’imprenditore ed ex direttore dell’ Avanti, accusato di essere il mandante dell’attentato a Sifrido Ranucci, rompe il silenzio rilasciando delle dichiarazioni al Tg1 e a Repubblica. “Mi dispiace, mi offende, se dubitasse davvero di me gli sputerei in faccia”, ha affermato al quotidiano rispondendo a una domanda sulla possibilità che il conduttore di Report non escluda più un suo coinvolgimento. “Non posso dire nulla dell’indagine, ho già parlato ai magistrati – ha aggiunto – eravamo d’accordo con Ranucci? Ma figurarsi, saremmo stati dei pazzi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Lavitola al Tg1: Io e Ranucci saremmo stati sciocchi a organizzare un finto attentato

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