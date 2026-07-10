Lavitola ha dichiarato al Tg1 che lui e Ranucci sarebbero stati due stupidi a organizzare da soli un attentato. Ha anche aggiunto di aver fatto un gesto come atto di amicizia a ottobre e di aver poi condotto a giugno un sondaggio su Ranucci come possibile candidato del campo largo. La dichiarazione si concentra su presunte azioni e intenzioni tra i due, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui motivi.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a farci da soli l’attentato. E io altrettanto a farglielo come atto d’amicizia a ottobre per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo “. Così Valter Lavitola al Tg1 parla dell’inchiesta sull’attentato al conduttore di Report in cui è accusato di essere il mandante. Nell’intervista l’imprenditore spiega anche la genesi del progetto per convincere Ranucci a candidarsi e il successivo sondaggio. “ Nell’ambito di quelli che sono gli ambienti internazionali e democratici socialisti, dove io ho militato tutta la vita e dove ho un sacco di contatti, mi hanno fatto vedere un sondaggio per potenziali e attuali leader della sinistra di tutta Europa e tra questi c’era pure Sigfrido. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavitola al Tg1: “Io e Ranucci due stupidi a farci attentato da soli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato contro Ranucci, l'indagato Lavitola: "Non sono stato io"Valter Lavitola, sotto indagine per essere il presunto mandante di un attentato contro un giornalista, ha dichiarato di non essere responsabile...

Attentato a Ranucci, Lavitola in procura: «Non sono stato io. Il movente? Non so»Valter Lavitola è arrivato negli uffici della Procura con circa venti minuti di ritardo, accompagnato dal proprio avvocato.

Temi più discussi: Attentato Ranucci, Lavitola: non c'entro nulla; Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci dopo il caso Valter Lavitola, penso che ci sarà un colpo di scena; Giletti su Ranucci: Perplesso da sua amicizia con Lavitola – Il video; Giletti: A Ranucci chiederei come fa a definire amico una persona come Lavitola.

L’attentato a Sigfrido #Ranucci. Si difende davanti ai pm Valter #Lavitola, indagato come mandante. Non sono stato io, non ho idea del movente, quanto avrebbe detto ai magistrati. #Tg1 Martino Villosio x.com

Caso Ranucci, Lavitola: Attentato fatto io e lui insieme come atto di amicizia? Saremmo stati due deficientiFaccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno; sarei stato proprio un imbecille, oppure ho sbagliato il calendario, ... ilmessaggero.it

Valter Lavitola sull’attentato a Ranucci: Un atto di amicizia? Saremmo stati due idiotiL'attentato come atto di amicizia per? Saremmo stati due idioti, queste le parole di Valter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato ... fanpage.it