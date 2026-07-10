Lavitola al Tg1 | Io e Ranucci due stupidi a farci attentato da soli

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lavitola ha dichiarato al Tg1 che lui e Ranucci sarebbero stati due stupidi a organizzare da soli un attentato. Ha anche aggiunto di aver fatto un gesto come atto di amicizia a ottobre e di aver poi condotto a giugno un sondaggio su Ranucci come possibile candidato del campo largo. La dichiarazione si concentra su presunte azioni e intenzioni tra i due, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui motivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti “ Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a farci da soli l’attentato. E io altrettanto a farglielo come atto d’amicizia a ottobre per poi fare un sondaggio a giugno su di lui come candidato del campo largo “. Così Valter Lavitola al Tg1 parla dell’inchiesta sull’attentato al conduttore di Report in cui è accusato di essere il mandante. Nell’intervista l’imprenditore spiega anche la genesi del progetto per convincere Ranucci a candidarsi e il successivo sondaggio. “ Nell’ambito di quelli che sono gli ambienti internazionali e democratici socialisti, dove io ho militato tutta la vita e dove ho un sacco di contatti, mi hanno fatto vedere un sondaggio per potenziali e attuali leader della sinistra di tutta Europa e tra questi c’era pure Sigfrido. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lavitola al tg1 io e ranucci due stupidi a farci attentato da soli
© Anteprima24.it - Lavitola al Tg1: “Io e Ranucci due stupidi a farci attentato da soli”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Attentato contro Ranucci, l'indagato Lavitola: "Non sono stato io"Valter Lavitola, sotto indagine per essere il presunto mandante di un attentato contro un giornalista, ha dichiarato di non essere responsabile...

Attentato a Ranucci, Lavitola in procura: «Non sono stato io. Il movente? Non so»Valter Lavitola è arrivato negli uffici della Procura con circa venti minuti di ritardo, accompagnato dal proprio avvocato.

Temi più discussi: Attentato Ranucci, Lavitola: non c'entro nulla; Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci dopo il caso Valter Lavitola, penso che ci sarà un colpo di scena; Giletti su Ranucci: Perplesso da sua amicizia con Lavitola – Il video; Giletti: A Ranucci chiederei come fa a definire amico una persona come Lavitola.

lavitola al tg1 io ranucciCaso Ranucci, Lavitola: Attentato fatto io e lui insieme come atto di amicizia? Saremmo stati due deficientiFaccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno; sarei stato proprio un imbecille, oppure ho sbagliato il calendario, ... ilmessaggero.it

lavitola al tg1 io ranucciValter Lavitola sull’attentato a Ranucci: Un atto di amicizia? Saremmo stati due idiotiL'attentato come atto di amicizia per? Saremmo stati due idioti, queste le parole di Valter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web