Il centrodestra ha chiesto alla Giunta di intervenire sul parco Tarello, evidenziando problemi di degrado e illegalità. La questione è stata sollevata in seguito alle segnalazioni dei residenti sull’aumento di situazioni di insicurezza nell’area. La discussione si concentra sulla presenza di attività illegali e sullo stato di abbandono del parco, con il partito di centrodestra che ha anche proposto di sviluppare un modello simile a Central Park, con wifi e spazi per il co-working.

«Che cosa ha fatto la Giunta nell’ultimo anno per accrescere la sicurezza al parco Tarello?», si chiede il centrodestra. Il degrado e l’illegalità, recentemente evidenziate dai residenti, stanno facendo discutere. Non convincono le azioni sinora messe in campo dalla sindaca Laura Castelletti (presidio, pulizia e manutenzione del verde ed eventi). Proprio su quest’ultimo aspetto è intervenuta la minoranza che ha presentato un’interrogazione al Consiglio comunale: «Se oggi il Pd propone beach volley, concerti e food truck, è perché qualcuno ha costretto questa Amministrazione a guardare in faccia la realtà. Lo hanno fatto il centrodestra con... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Parco Tarello, la destra: «Il nostro modello è Central Park con wifi e area per il co-working»

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