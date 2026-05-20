South Park | la stagione 29 debutta il 16 settembre 2025 su Comedy Central

Da tutto.tv 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 settembre 2025, andrà in onda su Comedy Central la prima puntata della stagione 29 di South Park. I protagonisti della serie, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, sono pronti a tornare con nuove avventure. La data di debutto è stata comunicata dall’emittente tramite un annuncio ufficiale. La serie continuerà a essere trasmessa in orari serali, mantenendo la sua collocazione settimanale. La produzione ha confermato che gli episodi saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma associata.

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Stan, Kyle, Cartman e Kenny stanno per tornare sul piccolo schermo, e l’attesa ha finalmente una data: Comedy Central e Paramount+ hanno confermato il debutto della stagione 29 di South Park per il 16 settembre 2026, con gli episodi disponibili in streaming su Paramount+ il giorno successivo almeno negli USA, Canada e Australia. La notizia era nell’aria, ma è arrivata in modo decisamente in linea con lo spirito della serie: Trey Parker e Matt Stone l’hanno annunciata durante un’apparizione a Jimmy Kimmel Live!, accompagnata da un promo di appena 10 secondi con Cartman seduto sul water. Niente di pretenzioso, niente di pomposo esattamente come ci si aspetterebbe da loro. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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