A Villa Borghese a Roma sono stati presentati interventi di restauro in occasione della 100esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. Il progetto mira a valorizzare il verde e l’acqua del parco, considerato un modello simile a Central Park. Le operazioni di recupero si concentrano sulla tutela delle aree verdi e delle zone idriche, senza specificare i dettagli tecnici. La manifestazione si svolge nel rispetto delle attività equestri in programma.

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - L'acqua e il verde protagonisti a Villa Borghese a Roma, grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate è stato l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che ha illustrato i lavori realizzati attorno all'Ovale di Piazza di Siena, con particolare attenzione alla Fontana dei Pupazzi e alla Fontana dei Cavalli Marini. "Villa Borghese è il cuore pulsante della città, un cuore verde straordinario. In questo dobbiamo ispirarci a Central Park, che ha creato indotto anche nel mercato immobiliare per New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nepi Molineris: "Villa Borghese modello Central Park per disegnare il futuro"

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