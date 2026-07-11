Il Parco delle Cave è stato teatro di episodi di disturbo causati da gruppi di giovani, che hanno interrotto le attività sportive nei laghetti. Le bande di baby ragazzi hanno creato problemi agli sportivi e alle persone impegnate nell'organizzazione degli eventi. La situazione è stata definita preoccupante da chi lavora nel settore sportivo del parco, che segnala un aumento di comportamenti disturbanti e interferenze con le attività quotidiane.

Gruppi di giovani che disturbano il normale svolgimento delle attività sportive sui laghetti del Parco delle Cave, mettendo a dura prova anche chi lavora con dedizione per lo sport tra i ragazzi. Un problema che va avanti da tempo e che comporta spesso la necessità di chiamare le forze dell’ordine, con alterne fortune, quello rilevato al Parco delle Cave, in continuità con episodi che coinvolgono il quartiere di San Polo (e non solo). "Esprimo grande preoccupazione rispetto a questi fenomeni – conferma don Marco Mori (nella foto), parroco di San Luigi Gonzaga e Conversione di San Paolo – che sono sempre ai limiti della violenza, da parte di alcuni giovani, dai 12 ai 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco delle Cave sotto assedio di baby bande: "Preoccupante"

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