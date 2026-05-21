Il Comune di Segrate ha deciso di aderire al Parco Est delle Cave, ampliando così i confini della riserva naturale. Questa decisione riguarda l'inclusione di nuove aree che fanno parte del territorio comunale, contribuendo a rafforzare la presenza di spazi verdi nella zona. Il Parco Est delle Cave, già considerato un importante spazio verde, ora si estende ulteriormente grazie a questa adesione, consolidando la sua funzione di area di tutela ambientale in un’area densamente urbanizzata.

Il Parco Est delle Cave allarga i propri confini e consolida il ruolo di grande polmone verde in una delle aree più urbanizzate della Lombardia. Nella sala consiliare di Cernusco sul Naviglio è stata firmata la nuova convenzione della riserva, che segna un passaggio storico: Segrate entra ufficialmente tra i Comuni aderenti, dopo il via libera di Città metropolitana e l’approvazione dei rispettivi Consigli comunali. Alla firma erano presenti i sindaci dei cinque Comuni fondatori – Brugherio, Carugate, Cologno Monzese, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone – insieme ai rappresentanti di Segrate. Con il nuovo ingresso, l’area tutelata aumenta di circa 112 ettari, raggiungendo una superficie complessiva di quasi 997 ettari tra boschi, campi, zone umide, parchi pubblici e corridoi ecologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Est delle Cave, entra anche il Comune di Segrate

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