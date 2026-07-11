Parco della Rocca serata tra il punk e il rock

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue oggi nel parco di Rocca Rangoni la manifestazione "Lo Stato della Musica", la rassegna che quest’anno dedica serate ai generi rock, indie e punk. Dalle 20,30 si esibiranno i Cut, Johnny La Rosa, Joseph Martone e Varro. I bolognesi Cut, freschi di un tour europeo, tornano a Spilamberto dopo i concerti nelle edizioni di "Friction Festival" e "Resistenti", con il loro incendiario post-punk-rock’n’roll. Al loro fianco, il songwriter italoamericano Joseph Martone porta con la sua band un repertorio di canzoni già prodotte da Taylor Kirk (Timber Timbre): un viaggio nel folk e nel blues americani, tra le suggestioni di Tom Waits, Leonard Cohen e Nick Cave. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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