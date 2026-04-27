Senigallia tra rock e storia | Harley-Davidson invade la Rocca

A Senigallia si prepara un evento dedicato agli appassionati di moto e musica: dall’30 aprile al 2 maggio si terrà l’European Spring Rally Harley-Davidson, che coinvolgerà la città con raduni e manifestazioni all’interno della Rocca. L’iniziativa richiama motociclisti da diverse regioni italiane ed europee, portando in piazza un’atmosfera di motorismo e cultura legata a questa marca americana.

? Cosa sapere L'European Spring Rally Harley-Davidson si terrà a Senigallia dal 30 aprile al 2 maggio.. La Rocca Roveresca estenderà gli orari di visita fino a mezzanotte per l'evento.. Il ruggito dei motori Harley-Davidson e le note rock trasformeranno Senigallia in una capitale del motociclismo tra giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, con la Rocca Roveresca aperta fino a mezzanotte per accogliere l’European Spring Rally. L’evento, che si rinnova dopo il successo registrato nel 2024, vedrà migliaia di motociclisti sfilare per le vie del centro storico della città proprio nella giornata di sabato 2 maggio. La manifestazione, caratterizzata da un programma che fonde grandi passioni meccaniche e musica dal vivo, prevede l’accesso completamente gratuito per tutti i partecipanti all’European Spring Rally.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia tra rock e storia: Harley-Davidson invade la Rocca Notizie correlate Leggi anche: Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti Harley-Davidson Spring Rally 2026, a Senigallia la manifestazione dal 30 aprile al 3 maggioE’ stata presentato ad Ancona l’Harley-Davidson Spring Rally 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Senigallia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; HARLEY-DAVIDSON® ANNUNCIA NUOVI DETTAGLI SULL’EUROPEAN SPRING RALLY TRA MOTO, MUSICA E SOLE ITALIANO; Harley-Davidson, a Senigallia l'European Spring Rally | Dueruote; Migliaia di moto pronte all’invasione: si parte giovedì, sarà rock fino a sabato. Harley-Davidson, a Senigallia l'European Spring RallyHarley-Davidson sceglie l’Italia per inaugurare la stagione motociclistica europea con il debutto dell’European Spring Rally, in programma a Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Un evento gratui ... dueruote.it European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio a SenigalliaLeggi su Sky TG24 l'articolo European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio a Senigallia ... tg24.sky.it Harley Davidson contro Dacia Duster, interviene anche l’elisoccorso - facebook.com facebook