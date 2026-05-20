A Corte Molon giovani talenti tra urban pop rock e punk per una nuova serata live

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, si terrà una serata live promossa da Biancarosa ETS e ASD Horse Valley APS, con il patrocinio della 2ª Circoscrizione comunale. Sul palco si esibiranno giovani artisti, tra cui Kalisa, Ikebana e Autospurghi, presenting un mix di generi che spazia dall’urban pop al rock e al punk. La serata, intitolata “Concerto Live”, rappresenta un’occasione per far conoscere nuovi talenti emergenti nel panorama musicale locale.

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Kalisa, Ikebana e Autospurghi protagonisti del nuovo “Concerto Live” promosso da Biancarosa ETS e ASD Horse Valley APS con il patrocinio della 2ª Circoscrizione del Comune di Verona. Ingresso libero dalle 19.30, con possibilità di apericena. Una serata dedicata all’energia e alla creatività delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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