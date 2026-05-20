A Corte Molon giovani talenti tra urban pop rock e punk per una nuova serata live

A Verona, si terrà una serata live promossa da Biancarosa ETS e ASD Horse Valley APS, con il patrocinio della 2ª Circoscrizione comunale. Sul palco si esibiranno giovani artisti, tra cui Kalisa, Ikebana e Autospurghi, presenting un mix di generi che spazia dall’urban pop al rock e al punk. La serata, intitolata “Concerto Live”, rappresenta un’occasione per far conoscere nuovi talenti emergenti nel panorama musicale locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui