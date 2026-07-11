Parco a San Romano | Avrà un’area ludica totalmente inclusiva

Il progetto di riqualificazione del parco urbano di San Romano ha ottenuto un finanziamento regionale di 92mila euro su un totale di circa 160mila euro. L’intervento prevede la creazione di un’area ludica completamente inclusiva, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e renderli accessibili a tutti. La richiesta di finanziamento è stata presentata tramite un avviso regionale, e l’amministrazione ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

MONTOPOLI "Siamo fiere e orgogliose per aver ottenuto il finanziamento della Regione Toscana per un intervento a cui teniamo moltissimo. Abbiamo partecipato all’avviso regionale con il progetto di riqualificazione del parco urbano di San Romano e ottenuto un cofinanziamento di 92mila euro sui quasi 160mila previsti da quadro economico di progetto". Lo dicono la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini. Si tratta della riqualificazione di un’area di circa 6000 metri quadri tra piazza Giovanni Paolo II, il centro giovani e il Bosco dei frati. "Il progetto prevede la sistemazione dell’attuale piazza Giovanni Polo II mediante la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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