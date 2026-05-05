Lo sport è di tutti | giochi e raccolta fondi per acquisto attrezzatura ludica inclusiva

Sabato 9 maggio, tra le 9 e le 13, si svolgerà una giornata dedicata all’inclusione nello sport presso il Circolo Tennis di Brindisi. L’evento è organizzato da tre associazioni locali e prevede giochi e attività di raccolta fondi per finanziare l’acquisto di attrezzature ludiche accessibili. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità in un momento di sensibilizzazione e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere lo sport come attività per tutti.

BRINDISI - Sabato 9 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Circolo Tennis Brindisi Asd, si terrà la giornata inclusiva “Lo sport è di tutti”, promossa da Aipd Brindisi, Rotary Club Brindisi e Inner Wheel Club diBrindisi Cristina Cordella, con l’ospitalità del Circolo Tennis Brindisi Asl.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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