Sabato 2 maggio, archeologhe di ARC.A.DIA guideranno i visitatori nell’area archeologica di Palazzo della Ragione, illustrando la storia di Padova nel periodo medievale. La visita include anche il ponte romano San Lorenzo, dove si potranno osservare tracce della presenza romana, come un tratto del fiume scomparso, un porto e un foro. L’appuntamento è rivolto a chi desidera scoprire le radici antiche della città attraverso un percorso tra i resti storici.

Sabato 2 maggio le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per una suggestiva visita all'area archeologica di Palazzo della Ragione, alla scoperta di Padova medievale, e al ponte romano San Lorenzo, sulle tracce di Padova romana con un tratto del suo fiume ormai scomparso, un porto e un foro.Per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Leggi anche: Visita archeologica sotterranea alla scoperta del Ponte romano San Lorenzo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Visite all'area archeologica di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo il 25 aprile 2026; Si accende il weekend tra eventi, concerti, sport e sapori: cosa fare a Padova nel fine settimana; Padova Marathon e domenica ecologica: tutti i blocchi e i divieti di circolazione in città il 26 aprile 2026.

Visite all'area archeologica di Palazzo della Ragione e al ponte romano San LorenzoSabato 25 aprile, alle ore 15.30 e alle ore 17, le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per fare insieme un viaggio nel tempo, in sotterraneo, e scoprire il ponte romano San Lorenzo e Padova romana, ... padovaoggi.it

Fano scommette su Vitruvio a Pasqua: tour su misura, biglietti e orari per scoprire l'area archeologicaA partire da sabato, 28 marzo, la nuova organizzazione delle visite è stata pensata per ampliare concretamente le possibilità di partecipazione, offrendo al pubblico un’esperienza più flessibile e ... ilrestodelcarlino.it

Un viaggio tra stelle, arte e mistero nel cuore di Padova! Palazzo della Ragione Domenica 23 novembre 2025 – ore 15.30 Scopri l’affascinante ciclo astrologico medievale del Salone, ispirato al genio di Pietro d’Abano e Giotto. Un’esperienza unica che - facebook.com facebook