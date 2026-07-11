Parcheggio del cimitero | asfalto entro fine agosto
Il parcheggio davanti al Cimitero Monumentale di Lucca sarà asfaltato entro fine agosto. I lavori, iniziati alcuni mesi fa, stanno per essere completati e prevedono la riasfaltatura dell’area. La riqualificazione interesserà l’intera superficie, che sarà resa più funzionale e accessibile. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese prossimo, garantendo un’area più sicura e più agevole per i visitatori.
Lucca, 11 luglio 2027 – Entro agosto tornerà a disposizione, finalmente asfaltato, lo storico parcheggio davanti al Cimitero Monumentale. I lavori cominciati a giugno su tutta l’area per un importo complessivo da 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana avranno una durata di 250 giorni, ma la parte prospiciente l’ingresso principale del Cimitero, per decenni sterrata e piena di buche grandi come crateri, verrà ultima entro il mese di agosto e sarà dunque disponibile asfaltata. I lavori, nonostante il gran caldo, stanno procedendo secondo quanto previsto dalla tabella di marcia che proprio in vista del Settembre Lucchese ha la necessità di concludere questa prima fase di interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Parcheggio del cimitero. Asfalto entro fine agosto. Quindi stop alle bucheEntro la fine di agosto sarà completato l’asfaltatura del parcheggio davanti al Cimitero Monumentale, che era stato chiuso per lavori a giugno.
Modena, il centro sportivo: "Dentro entro fine agosto"Nel centro sportivo di Modena, entro la fine di agosto, si prevede l’ingresso di nuovi interventi.
Temi più discussi: Parcheggio del cimitero. Asfalto entro fine agosto. Quindi stop alle buche; Nuova ala del cimitero comunale a Grottaminarda: decoro e nuovi spazi per i defunti; I bambini Saharawi ospiti in città. Venerdì l’incontro a Palazzo Ducale; Appello di Apuane Libere al presidente Tagliasacchi.
Il forte vento di queste ore sta creando disagi in tutta la città. Nel video un albero caduto in via Piccolo San Bernardo all'altezza del Castello di Montfleury, mentre attorno al parcheggio dell'università di via Monte Solarolo le transenne sono state tirate giù. Pro facebook
Parcheggio del cimitero: asfalto entro fine agostoLucca, 11 luglio 2027 – Entro agosto tornerà a disposizione, finalmente asfaltato, lo storico parcheggio davanti al Cimitero Monumentale. I lavori cominciati a giugno su tutta l’area per un importo co ... lanazione.it
Parcheggio del cimitero: prima 34 poi 100 nuovi stalliIl parcheggio del cimitero, uno dei più utilizzati in città per la sosta lunga, verrà ampliato per aumentare la sua capacità da 200 a 234 posti auto. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla ... ilgiorno.it