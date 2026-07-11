Parcheggio del cimitero | asfalto entro fine agosto

Notizia in breve

Il parcheggio davanti al Cimitero Monumentale di Lucca sarà asfaltato entro fine agosto. I lavori, iniziati alcuni mesi fa, stanno per essere completati e prevedono la riasfaltatura dell’area. La riqualificazione interesserà l’intera superficie, che sarà resa più funzionale e accessibile. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese prossimo, garantendo un’area più sicura e più agevole per i visitatori.