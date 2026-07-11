Entro la fine di agosto sarà completato l’asfaltatura del parcheggio davanti al Cimitero Monumentale, che era stato chiuso per lavori a giugno. L’intervento prevede il ripristino del manto stradale, eliminando le buche e migliorando la fruibilità dell’area. La riapertura del parcheggio è prevista subito dopo il termine dei lavori, che coinvolgono anche alcune operazioni di rifacimento della superficie. La conclusione dei lavori è fissata entro la fine di agosto.

Entro agosto tornerà a disposizione, finalmente asfaltato, lo storico parcheggio davanti al Cimitero Monumentale. I lavori cominciati a giugno su tutta l’area per un importo complessivo da 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana avranno una durata di 250 giorni, ma la parte prospiciente l’ingresso principale del Cimitero, per decenni sterrata e piena di buche grandi come crateri, verrà ultima entro il mese di agosto e sarà dunque disponibile asfaltata. I lavori, nonostante il gran caldo, stanno procedendo secondo quanto previsto dalla tabella di marcia che proprio in vista del Settembre Lucchese ha la necessità di concludere questa prima fase di interventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio del cimitero. Asfalto entro fine agosto. Quindi stop alle buche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Asfalto, addio alle buche. Dal centro alle frazioni, un piano da 553mila euroDa oggi parte il nuovo piano di asfaltature nel centro e nelle frazioni, con un investimento di 553mila euro.

Modena, il centro sportivo: "Dentro entro fine agosto"Nel centro sportivo di Modena, entro la fine di agosto, si prevede l’ingresso di nuovi interventi.

Argomenti più discussi: Parcheggio del cimitero. Asfalto entro fine agosto. Quindi stop alle buche; Nuova ala del cimitero comunale a Grottaminarda: decoro e nuovi spazi per i defunti.

Parcheggio del cimitero. Asfalto entro fine agosto. Quindi stop alle bucheL’area davanti al Cimitero Monumentale tornerà utilizzabile: previsti 503 posti. Il maxi intervento da 2,5 milioni si concluderà nel 2027. Nuova pavimentazione. lanazione.it

Parcheggio del cimitero: prima 34 poi 100 nuovi stalliIl parcheggio del cimitero, uno dei più utilizzati in città per la sosta lunga, verrà ampliato per aumentare la sua capacità da 200 a 234 posti auto. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla ... ilgiorno.it