Nel centro sportivo di Modena, entro la fine di agosto, si prevede l’ingresso di nuovi interventi. Nel frattempo, il nuovo amministratore delegato del club, Silvio Rivetti, ha incontrato i giornalisti in mattinata presso lo store di via Taglio. Rivetti ha confermato la sua presenza e ha parlato brevemente delle prossime mosse, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui progetti futuri.

Nell’ambito del nuovo disegno della struttura organizzativa del Modena calcio, il ruolo di ceo è stato assunto da Silvio Rivetti (foto), che ieri mattina, nei locali dello Store di via Taglio, ha fatto una breve chiacchierata con noi. "Raccolgo un testimone importante, in continuità del lavoro fatto sin qui da mio fratello Matteo. I nostri sono stati anni, dal nostro punto di vista, entusiasmanti, soprattutto il primo che è andato oltre le aspettative. Salire in B il primo anno ci ha dato la possibilità di programmare e cercare di fare calcio ad un livello di consapevolezza e di maturità importanti". Il recente riassetto societario da che esigenze è partito? "Principalmente dalla volontà di iniziare un nuovo percorso triennale, nel quale vogliamo alzare ancora l’asticella delle ambizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, il centro sportivo: "Dentro entro fine agosto"

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