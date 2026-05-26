Da oggi parte il nuovo piano di asfaltature nel centro e nelle frazioni, con un investimento di 553mila euro. Il primo intervento riguarda via del Risorgimento a Pontelagoscuro. L'intervento coinvolgerà diverse strade, sia in aree centrali che periferiche, con l’obiettivo di riparare le buche e migliorare le condizioni del manto stradale. La manutenzione continuerà su altre vie secondo un calendario stabilito dal Comune.

Prenderà il via oggi da via del Risorgimento, a Pontelagoscuro, il nuovo piano di asfaltature programmato dal Comune per una serie di vie nel centro urbano e nelle frazioni, per un importo complessivo di 553mila euro. Gli interventi sono mirati al ripristino delle migliori condizioni di transitabilità e di sicurezza per la circolazione e si protrarranno per tutto il prossimo mese di giugno e buona parte del mese di luglio. "Molte delle strade comunali hanno bisogno di manutenzione e con questo importante piano iniziamo a dare risposte concrete a questo problema. Partiamo da via del Risorgimento, una delle vie principali di Pontelagoscuro – spiega il vicesindaco con delega alle Opere Pubbliche Alessandro Balboni – ma le asfaltature riguarderanno tutto il territorio: centro, periferie e frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Asfalto, addio alle buche. Dal centro alle frazioni, un piano da 553mila euro

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