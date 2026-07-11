Sabato, Papa Leone XIV ha condiviso il pranzo con 200 persone in difficoltà, tra cui 35 bambini, nei giardini di Borgo Laudato Si’ nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. L’evento si è svolto all’ombra di alberi e sotto un cielo sereno, coinvolgendo i presenti in un momento di convivialità e solidarietà. La presenza del Papa ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e media locali.

Papa Leone XIV ha pranzato sabato con 200 poveri, tra cui 35 bambini, all’ombra dei giardini di Borgo Laudato Si’, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. “Sono venuto senza parlare, ma con fame”, ha detto il Papa all’inizio del pasto. “Ma con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame di una chiesa che sappia veramente aprire le sue porte, accogliere e ricevere tutti”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Papa Leone XIV pranza con i poveri: “Ho fame di giustizia”

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Papa Leone e il pranzo coi poveri: Io qui con fame di giustizia

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#PapaLeoneXIV: sabato a pranzo coi poveri nei giardini di Castel Gandolfo. #8luglio2026? x.com

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