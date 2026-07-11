Papa Leone a pranzo con gli ultimi | Ho fame di giustizia

"Ho fame di giustizia". Sono state queste le prime parole di Papa Leone XIV al pranzo organizzato oggi, sabato 11 luglio, insieme a circa duecento persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. Nella cornice nei giardini pontifici di Castel Gandolfo il Pontefice ha voluto vivere questo momento particolare di solidarietà intorno alla tavola imbandita, richiamando un'altra fame, più profonda. "Sono venuto senza discorso, però con fame, fame di giustizia, con fame di autentica carità, con la fame per una Chiesa che veramente sappia aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione e il perdono della pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Lo que Hizo el Papa León XIV Antes de Semana Santa Conmovió a Todos

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Temi più discussi: Borgo Laudato si’, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di Dio; La fragilità come forza per le comunità; La tavola del Papa con gli ultimi: Abbiamo fame di un Chiesa che accoglie tutti e dove nessuno è nemico; Papa Leone a pranzo con 200 poveri a Borgo Laudato si’.

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