Papa Leone XIV pranza con poveri e rifugiati | Ho fame di giustizia eliminare le cause della povertà
Un pranzo si è svolto in un centro di Castel Gandolfo con poveri, rifugiati e persone in difficoltà. Durante l’evento, il pontefice ha dichiarato di avere “fame di giustizia” e ha sottolineato la necessità di eliminare le cause della povertà. L’iniziativa ha coinvolto alcuni fedeli e rappresentanti di associazioni che assistono i più vulnerabili.
CASTEL GANDOLFO – Un pranzo condiviso con poveri, rifugiati e persone in difficoltà per ribadire che la lotta alla povertà e alle ingiustizie deve essere una priorità della Chiesa e della società. È il gesto compiuto da Papa Leone XIV, che ha partecipato a un momento di convivialità con circa duecento persone assistite dalla Caritas di Roma, dalla Diocesi e da diverse associazioni impegnate nel sostegno ai più fragili. L’incontro si è svolto al Borgo Laudato sì, all’interno delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, dove il Pontefice sta trascorrendo un periodo di riposo. Presenti anche gli operatori delle realtà assistenziali e i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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DIRETTA, il Papa a pranzo con i poveri Nel borgo Laudato Si' dei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Leone XIV a pranzo con 200 vulnerabili, tra cui 35 bambini, assistiti dalla diocesi di Roma #papa #pope #11luglio2026 #LaudatoSi #castelgandolfo facebook
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