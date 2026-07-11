Un pranzo si è svolto in un centro di Castel Gandolfo con poveri, rifugiati e persone in difficoltà. Durante l’evento, il pontefice ha dichiarato di avere “fame di giustizia” e ha sottolineato la necessità di eliminare le cause della povertà. L’iniziativa ha coinvolto alcuni fedeli e rappresentanti di associazioni che assistono i più vulnerabili.

CASTEL GANDOLFO – Un pranzo condiviso con poveri, rifugiati e persone in difficoltà per ribadire che la lotta alla povertà e alle ingiustizie deve essere una priorità della Chiesa e della società. È il gesto compiuto da Papa Leone XIV, che ha partecipato a un momento di convivialità con circa duecento persone assistite dalla Caritas di Roma, dalla Diocesi e da diverse associazioni impegnate nel sostegno ai più fragili. L’incontro si è svolto al Borgo Laudato sì, all’interno delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, dove il Pontefice sta trascorrendo un periodo di riposo. Presenti anche gli operatori delle realtà assistenziali e i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Papa Leone XIV pranza con poveri e rifugiati: “Ho fame di giustizia, eliminare le cause della povertà”

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Lo que Hizo el Papa León XIV Antes de Semana Santa Conmovió a Todos

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