Papa Leone XIV al pranzo di Castel Gandolfo | ‘Sono venuto con fame di giustizia’

Da ildifforme.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Papa Leone XIV ha partecipato a un pranzo a Castel Gandolfo dichiarando di essere venuto con fame di giustizia. Durante l’evento ha rivolto un doppio appello: esprimere vicinanza agli ultimi e promuovere una Chiesa che costruisca ponti e non divisioni. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno per rafforzare il messaggio di solidarietà e inclusione, sottolineando la priorità di difendere i più emarginati.

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Da Castel Gandolfo un doppio appello: vicinanza agli ultimi e impegno per una Chiesa capace di costruire ponti e non divisioni Papa Leone XIVcontinua a dimostrare la suapremura verso gli emarginatiper rafforzare il messaggio della Chiesa. ACastel Gandolfo, il Pontefice hapranzato insieme a duecento personein situazioni di vulnerabilità,sostenute dagli enti caritatividella diocesi di Roma. Questo evento conviviale è diventato un’opportunità per sottolineare ancora una volta l’importanza della solidarietà, dellagiustiziae dell’accoglienza. Un appello che non si limita alla dimensione spirituale, maguarda alle sfide del presente. Papa Leone XIV... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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