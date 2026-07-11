Papa Leone XIV al pranzo di Castel Gandolfo | ‘Sono venuto con fame di giustizia’

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha partecipato a un pranzo a Castel Gandolfo dichiarando di essere venuto con fame di giustizia. Durante l’evento ha rivolto un doppio appello: esprimere vicinanza agli ultimi e promuovere una Chiesa che costruisca ponti e non divisioni. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno per rafforzare il messaggio di solidarietà e inclusione, sottolineando la priorità di difendere i più emarginati.