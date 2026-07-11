Il Papa ha pranzato con 200 persone considerate fragili, affermando di essere venuto senza discorso ma con “fame di giustizia”. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di un’ospitalità aperta e senza barriere. Il menù includeva antipasti, pasta all’amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e fragole con panna. L’incontro si è svolto in un contesto di attenzione alle esigenze di soggetti vulnerabili, con il Papa che ha condiviso un momento di convivialità e riflessione.

"La Chiesa apra le porte e sappia accogliere tutti", ha detto Leone XIV. Il menù prevedeva antipasti, pasta all’amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e fragole con panna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Repubblica.it - Il pranzo del Papa con 200 persone fragili: “Sono venuto senza discorso ma con fame di giustizia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mi madre y hermano fueron asesinados, renazco en 2010, revelo el futuro y enriquezco a mi familia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Borgo Laudato si', il Papa l'11 luglio a pranzo con 200 poveri della Diocesi di Roma

Aisla: "Da Papa Leone oltre 200 persone con Sla, familiari e volontari"Da Papa Leone, negli ultimi anni, più di 200 persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, insieme ai loro familiari e ai volontari, hanno...

Temi più discussi: Il Papa a pranzo con i poveri, la fragilità come forza per le comunità; Sabato 200 poveri a pranzo con Leone XIV a Castel Gandolfo; La fragilità come forza per le comunità; Leone a pranzo con 200 persone vulnerabili di Roma.

Gr ore 14 shorturl.at/sP30u Notte di raid degli Usa. Secondo il Wall street journal piano degli iraniani per eliminare Trump Domani il pranzo del Papa con 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma Incendi in Andalusia, 12 morti x.com

Il Papa pranza con rifugiati e poveri: Ho fame di giustizia, si eliminino le cause della povertàPapa Leone XIV si è recato presso il Borgo Laudato sì, all'interno delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo alcune settimane di riposo, per il pranzo con 200 persone, affette d ... msn.com

Il gesto di carità di Papa Leone XIV con i più bisognosi a Castel GandolfoA Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha trascorso la giornata con mamme sole, rifugiati e persone in difficoltà, condividendo un pranzo di fraternità e solidarietà. notizie.it